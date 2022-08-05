Лімузин Mercedes-Benz G-Class створили в одному екземплярі. Має шість коліс, просторий салон і величезний багажник.

У Флориді знайдено дуже нестандартний Mercedes-Benz G-Class. Культовий позашляховик перетворили на шестиколісний лімузин. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі. Його подробиці розкрили на сайті Cars and Bids.

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Як відомо, у Mercedes-Benz G-Class існує шестиколісна версія у кузові пікап, але цей Гелендваген не має з нею нічого спільного. Автомобіль своїми руками створили майстри з міста Орландо.

За основу взяли старий Mercedes G550 2017 року. Позашляховик подовжили і додали йому третю вісь. Крім того, Гелендваген отримав передній бампер від Brabus та 20-дюймові диски із позашляховою гумою, а також капот із повітрозабірником. На даху з'явився багажник.

Під капотом встановлений стандартний 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 422 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчаста автоматична КПП. Наразі лімузин Гелендваген виставлений на онлайн-аукціон. Нині найвища ставка за авто становить $80 000.