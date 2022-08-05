Лимузин Mercedes-Benz G-Class создали в одном экземпляре. Имеет шесть колес, просторный салон и огромный багажник.

Во Флориде найден очень нестандартный Mercedes-Benz G-Class. Культовый внедорожник превратили в шестиколесный лимузин. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре. Его подробности раскрыли на сайте Cars and Bids.

Читайте также: В Украине продают клон Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6, который стоит миллион долларов

Как известно, у Mercedes-Benz G-Class существует шестиколесная версия в кузове пикап, но этот Гелендваген не имеет с ней ничего общего. Автомобиль своими руками создали мастера из города Орландо.

За основу взяли старый Mercedes G550 2017 года. Внедорожник удлинили и добавили ему третью ось. Кроме того, Гелендваген получил передний бампер от Brabus и 20-дюймовые диски с внедорожной резиной, а также капот с воздухозаборником. На крыше появился багажник.

Под капотом установлен стандартный 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 422 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая автоматическая КПП. Сейчас лимузин Гелендваген выставлен на онлайн-аукцион. Сейчас самая высокая ставка за авто составляет $80 000.