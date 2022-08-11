В столичном тюниг-ателье создали миниатюрный Mercedes-Benz G-класс который в точности повторяет все детали реального проекта.

Тюнеры решили создать мини модель реального проекта в масштабе 1:18. Результат получился потрясающим.

Читайте также: уникальный шестиколесный лимузин Mercedes-Benz G-Class выставлен на аукцион

Знакомьтесь – экспонат тюнинг-ателье South.Art. Эта работа полностью повторяет реальный проект, который когда-то создали на абсолютно настоящей и рабочей машине. Но теперь повторили его в миниатюре. Конечно это было сложно. Все материалы требуют соблюдения технологий работы с ними, температурного режима, физической силы, которую к ним прикладывают во время оклейки.

Специалисты отмерили пропорционально маленькие кусочки. Надо было растянуть маленький отрезок пленки и не разорвать его. А нагреть небольшую поверхность и не нагреть все остальное вокруг - оказалось сложно.

Повторить все в микро размере было еще той задачей. Но мастерам тюнинг-ателье с ним справились.