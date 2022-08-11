Mercedes-AMG One собирают вручную в Великобритании. Пока начали производство первого из запланированных 275 автомобилей.

Пять лет назад Mercedes-AMG представила на автосалоне во Франкфурте концепт Project One – самый быстрый автомобиль с треугольной звездой. Начало производства гиперкара с турбодвигателем уровня Формулы-1 постоянно откладывалось именно из-за силового агрегата V6 объемом 1.6 л, который нужно было адаптировать под нормы шума и экологические требования Евро-6. Но все сложности в прошлом и первая клиентская машина становится реальной.

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Mercedes-AMG One собирают полностью вручную на заводе Mercedes-AMG High Performance Powertrains в Бриксворте (Англия). Этим занимаются те же люди, которые разрабатывают и производят силовые агрегаты для гоночных автомобилей команды Mercedes-AMG Petronas F1. Специально для выпуска гиперкара AMG и Multimatic выстроили отдельное предприятие.

Mercedes-AMG сравнивает производство Mercedes-AMG One с изготовлением роскошных часов. В процессе задействовано более 50 человек, каждый автомобиль проходит через 16 сборочных и испытательных станций.

Некоторые подсистемы сначала предварительно собираются и проверяются на работоспособность, затем снова разбираются, и только после этого окончательно устанавливаются в автомобиль. Это касается, например, карбонового монококка с вклеенной крышей, а также всех снимаемых частей кузова, которые также выполнены из легкого и прочного, но тоже дорогого материала.

После завершения сборки заводской тест-пилот проверяет машину на соседнем полигоне. Когда приемные испытания успешно пройдены, 1049-сильный автомобиль укутывают защитной пленкой и в закрытом грузовике перевозят Аффальтербах в Германии, штаб-квартиру AMG. Там владелец получает свою драгоценную покупку и проходит технический инструктаж.

Чрезвычайно сложный турбодвигатель V6 выдает 566 лошадиных сил и работает на холостом ходу при 1200 об/мин, что удивительно мало, учитывая, что у взятого за основу двигателя болида F1 этот показатель составляет 5000 об/мин. В то же время наибольшие обороты достигают 11 000 об/мин.

ДВС помогает квартет электрических двигателей. По одному мотору приходится каждое из передних колес (суммарная мощность 322 л.с.), третий мощностью 161 л.с. соединен с коленчатым валом двигателя V6. Еще один электрический агрегат развивает 121 л.с., он связан с турбонагнетателем.

Mercedes-AMG One оснащается оригинальной семиступенчатой ​​трансмиссией, которой нет ни на одном другом автомобиле и литий-ионной батареей емкостью 8,4 кВтч. Этого заряда хватает примерно в 18 км. пробега на электротяге.

С 0 до 100 км/ч Mercedes-AMG One ускоряется за 2,9 секунды, а с 0 до 200 км/ч – за 7 секунд. Максимальная скорость достигает 352 км/ч. Стартовая цена Mercedes-AMG One – от 2,27 млн. евро.