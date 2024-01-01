Податків за пальне стали платити удвічі більше

Загальна середня сплата податків на 1 літр реалізованого пального мережами АЗС збільшилася з 0,71 грн/л 2021 року, до 1,37 грн/л, за результатами 2023 року. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Читайте також: Верховна Рада розгляне збільшення податків на пальне

Він зазначив, що зокрема сплата податку на додану вартість (ПДВ) з кожного реалізованого літра пального зросла з 0,35 грн/л 2021 року до 0,57 грн/л за минулий рік. «Дякую спільній роботі паливного ринку і податкової за позитивні новини на ринку палива», — прокоментував підвищення податкового навантаження Гетманцев.

Разом із цим, він констатує збільшення збору ПДВ за останні роки від роздрібної й гуртової реалізації пального, а також його виробництва.