Укр
Ру

Податків за пальне стали платити удвічі більше

За два роки податкове навантаження на літр пального зросло вдвічі. Це відображається на стелах АЗС по всій країні.
Сплата податків за пальне зросла удвічі - Auto24

Податкове навантаження на літр пального зросло вдвічі

Посилання скопійовано!
Євген Гудущан
logo17 травня, 13:28
logo0
logo0 хв

Загальна середня сплата податків на 1 літр реалізованого пального мережами АЗС збільшилася з 0,71 грн/л 2021 року, до 1,37 грн/л, за результатами 2023 року. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Читайте також: Верховна Рада розгляне збільшення податків на пальне

Він зазначив, що зокрема сплата податку на додану вартість (ПДВ) з кожного реалізованого літра пального зросла з 0,35 грн/л 2021 року до 0,57 грн/л за минулий рік. «Дякую спільній роботі паливного ринку і податкової за позитивні новини на ринку палива», — прокоментував підвищення податкового навантаження Гетманцев.

Разом із цим, він констатує збільшення збору ПДВ за останні роки від роздрібної й гуртової реалізації пального, а також його виробництва.

#Новини #Автобізнес

ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ:

ПОКАЗАТИ ЩЕ 3 НОВИНИ