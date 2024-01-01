Укр
Ру

Налогов за топливо стали платить вдвое больше

За два года налоговая нагрузка на литр горючего выросла вдвое. Это отображается на стелах АЗС по всей стране.
Уплата налогов за топливо выросла вдвое - Auto24

Налоговая нагрузка на литр горючего выросла вдвое

Посилання скопійовано!
Евгений Гудущан
logo17 мая, 13:28
logo0
logo0 мин

Общая средняя уплата налогов на 1 литр реализованного топлива сетями АЗС увеличилась с 0,71 грн/л в 2021 году, до 1,37 грн/л, по результатам 2023 года. Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram.

Читайте также: Верховная Рада рассмотрит увеличение налогов на топливо

Он отметил, что в частности уплата налога на добавленную стоимость (НДС) с каждого реализованного литра топлива выросла с 0,35 грн/л 2021 года до 0,57 грн/л за прошлый год. "Спасибо совместной работе топливного рынка и налоговой за положительные новости на рынке топлива", - прокомментировал повышение налоговой нагрузки Гетманцев.

Вместе с этим, он констатирует увеличение сбора НДС за последние годы от розничной и оптовой реализации горючего, а также его производства.

#Aвтобизнес #Новости

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ:

ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ 3 НОВОСТИ