Налогов за топливо стали платить вдвое больше

Общая средняя уплата налогов на 1 литр реализованного топлива сетями АЗС увеличилась с 0,71 грн/л в 2021 году, до 1,37 грн/л, по результатам 2023 года. Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram.

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Он отметил, что в частности уплата налога на добавленную стоимость (НДС) с каждого реализованного литра топлива выросла с 0,35 грн/л 2021 года до 0,57 грн/л за прошлый год. "Спасибо совместной работе топливного рынка и налоговой за положительные новости на рынке топлива", - прокомментировал повышение налоговой нагрузки Гетманцев.

Вместе с этим, он констатирует увеличение сбора НДС за последние годы от розничной и оптовой реализации горючего, а также его производства.