Державною податковою службою України було анульовано 210 ліцензій, вилучено пального на суму 53,9 млн грн та обладнання на 8,5 млн гривень.

Податкова "відпрацювала" 1824 об’єктів, які здійснюють комерційну діяльність з продажу пального. Більш ніж половина з них були оштрафовані або закриті. Пальне та обладнання у підприємців конфісковували.

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"За результатами відпрацювання встановлено, що близько 40 % об’єктів, які були перевірені, – легальний бізнес, який сплачує податки і збори. У 11 % з них були виявлені порушення, які дали підставу для анулювання ліцензій", — повідомив виконуючий обов’язки Голови ДПС Михайло Тітарчук. Також він додав, що матеріали щодо 64 % перевірених об’єктів направлені на відпрацювання до ДФС та Національної поліції відповідно до компетенції.

Загалом було анульовано 210 ліцензій, на відпрацювання ДФС та Національній поліції відправлено матеріали по 1159 обʼєктах.

За результатами перевірок виявлено 117 АЗС, що відсутні за місцем розташування, 127 непрацюючих АЗС, 36 – демонтовано. З обігу вилучено пального на суму 53,9 млн грн, обладнання – на 8,5 млн гривень.