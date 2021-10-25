За порушення при реалізації пального АЗС донараховано 18,5 млн грн штрафних санкцій
Державна податкова служба України штрафувала АЗС через невідповідність звітних даних витратомірів/рівномірів лічильників АЗС даним Єдиного реєстру акцизних накладних.
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Податковою, встановлено нестачу пального, що, у свою чергу, може свідчити про його реалізацію без застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Всього за результатами проведеної фактичної перевірки до суб’єкта господарювання застосовано близько 18,5 млн грн штрафних (фінансових) санкцій.