За порушення при реалізації пального АЗС донараховано 18,5 млн грн штрафних санкцій

Державна податкова служба України штрафувала АЗС через невідповідність звітних даних витратомірів/рівномірів лічильників АЗС даним Єдиного реєстру акцизних накладних.

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Податковою, встановлено нестачу пального, що, у свою чергу, може свідчити про його реалізацію без застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Всього за результатами проведеної фактичної перевірки до суб’єкта господарювання застосовано близько 18,5 млн грн штрафних (фінансових) санкцій.