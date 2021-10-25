За нарушение при реализации топлива АЗС доначислено 18,5 млн грн штрафных санкций

Государственная налоговая служба Украины штрафовала АЗС из-за несоответствия отчетных данных расходомеров/равномеров счетчиков АЗС данным Единого реестра акцизных накладных.

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Налоговой, установлено нехватку горючего, что, в свою очередь, может свидетельствовать о его реализации без применения регистраторов расчетных операций.

Всего по результатам проведенной фактической проверки к субъекту хозяйствования применено около 18,5 млн грн штрафных (финансовых) санкций.