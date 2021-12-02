Государственной налоговой службой Украины было аннулировано 210 лицензий, изъято горючее на сумму 53,9 млн грн и оборудование на 8,5 млн гривен.

Налоговая “отработала” 1 824 объекта, которые осуществляли коммерческую деятельность по продаже горючего. Более половины из них были оштрафованы или закрыты. Горючее и оборудование у предпринимателей конфисковали.

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“По результатам отработки установлено, что около 40% проверенных объектов – легальный бизнес, уплачивающий налоги и сборы. У 11% из них были выявлены нарушения, которые дали основание для аннулирования лицензий”, – сообщил исполняющий обязанности Главы ГНС Михаил Титарчук. Также он добавил, что материалы относительно 64% ​​проверенных объектов направлены на отработку в ГФС и Национальную полицию в соответствии с компетенцией.

Всего было аннулировано 210 лицензий, на отработку ГФС и Национальной полиции отправлены материалы касательно 1 159 объектов.

По результатам проверок выявлено 117 АЗС, которые отсутствуют по местоположению, 127 неработающих АЗС, 36 – демонтировано. Из оборота изъято горючее на сумму 53,9 млн грн, оборудование – на 8,5 млн гривен.