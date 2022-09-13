Навіть під час війни податкова продовжує штрафувати бізнес який ще працює.

За 5 місяців цього року Державною податковою службою (ДПС) проведено 387 фактичних перевірок, в результаті яких за порушення вимог законодавства про ціни та ціноутворення на суб’єктів господарської діяльності було накладено штрафів на 44,4 млн грн. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому ДПС.

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«ДПС із квітня 2022 року здійснює контроль за дотриманням законодавства про ціни і ціноутворення суб’єктами господарювання сфери роздрібної торгівлі, – повідомляє прес-служба. – Станом на 01.09.2022 року ДПС організовано, а територіальними органами проведено 387 фактичних перевірок місць роздрібної торгівлі, за якими наявна інформація про ймовірні порушення порядку формування і застосування цін».

Як зазначають у ДПС, за результатами проведених фактичних перевірок виявлено порушень законодавства, контроль за яким здійснюють податкові органи, на загальну суму понад 280 млн грн. 44,4 млн грн із цієї суми – за порушення вимог законодавства про ціни та ціноутворення.

«На сьогодні територіальними органами Держпродспоживслужби за матеріалами фактичних перевірок органів ДПС до порушників законодавства про ціни та ціноутворення вже застосовано 29,4 млн гривень адміністративно-господарських санкцій», – додали у прес-службі.

Робота органів ДПС у цьому напрямі триває.