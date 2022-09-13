Даже во время войны налоговая продолжает штрафовать бизнес который еще работает.

За 5 месяцев этого года Государственной налоговой службой (ГНС) проведено 387 фактических проверок, в результате которых за нарушения требований законодательства о ценах и ценообразовании на субъектов хозяйственной деятельности было наложено штрафов на 44,4 млн грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном ДПС.

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«ГНС с апреля 2022 года осуществляет контроль за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании субъектами хозяйствования сферы розничной торговли, – сообщает пресс-служба. – По состоянию на 01.09.2022 года ГПС организовано, а территориальными органами проведено 387 фактических проверок мест розничной торговли, по которым имеется информация о вероятных нарушениях порядка формирования и применения цен».

Как отмечают в ГНС, по результатам проведенных фактических проверок выявлено нарушений законодательства, контроль за которым осуществляют налоговые органы, на общую сумму более 280 млн грн. 44,4 млн грн из этой суммы – за нарушение требований законодательства о ценах и ценообразовании.

«На сегодня территориальными органами Госпродпотребслужбы по материалам фактических проверок органов ГНС к нарушителям законодательства о ценах и ценообразовании уже применен 29,4 млн гривен административно-хозяйственных санкций», – добавили в пресс-службе.

Работа органов ГНС в этом направлении продолжается.