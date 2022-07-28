Якщо платник єдиного податку почав розбирати імпортовані автомобілі, то йому слід перейти на оподаткування за ставкою 10%.

Власник “авторозборки”, який привозить автомобілі з-за кордону, розукомплектовує їх та продає запчастинами, звернувся за роз’ясненням до податкової інспекції. Оскільки ця юрособа працює за спрощеним режимом оподаткування (третя група), то сплачує 5% податку з обороту. Однак податківці вважають, що в цьому випадку спрощена система оподаткування застосовуватись не може.

Згідно з роз’ясненням Головного управління ДПС у м. Києві, якщо ФОП за 3 групою спрощеного оподаткування займається імпортом автомобілів, то він повинен перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. Таке роз’яснення викладено податківцями в ІПК від 27.01.2022 р. № 202/ІПК/26-15-04-05-18.

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Тобто якщо підприємець-ФОП отримав дохід від реалізації запчастин з імпортованого авто, він має перейти з платника єдиного податку третьої групи за ставкою 5% до подвійного розміру ставки у 10% такого доходу.

Також фахівці нагадали: суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року (пп. 298.1.4 ПКУ).

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