Если плательщик единого налога начал разбирать импортируемые автомобили, ему следует перейти на налогообложение по ставке 10%.

Владелец авторазборки, который привозит автомобили из-за границы, разукомплектовывает их и продает на запчасти, обратился за разъяснением в налоговую инспекцию. Поскольку это юрлицо работает по упрощенному режиму налогообложения (третья группа), то уплачивает 5% налога с оборота. Однако сотрудники налоговой считают, что в этом случае упрощенная система налогообложения не может применяться.

Согласно разъяснению Главного управления ГНС в г. Киеве, если ФЛП из 3 группы упрощенного налогообложения занимается импортом автомобилей, то он должен перейти на уплату других налогов и сборов с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялись следующие виды деятельности. Такое разъяснение изложено налоговиками в ИПК от 27.01.2022 г. № 202/ИПК/26-15-04-05-18.

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То есть, если предприниматель-ФЛП получил доход от реализации запчастей с импортированного авто, он должен перейти с плательщика единого налога третьей группы по ставке 5% к двойному размеру ставки в 10% такого дохода.

Также специалисты напомнили: предприятие может осуществить переход на упрощенную систему налогообложения один раз в течение календарного года (пп. 298.1.4 НКУ).

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