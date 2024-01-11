В Київській області поліція спільно з податковою оштрафували таксиста та вилучили у нього автомобіль.

Співробітниками відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ДПС у Київській області спільно з співробітниками Національної поліції задокументовано факт надання послуг перевезення пасажирів, неофіційно зайнятою фізичною особою, що не зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності.

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На водія таксі за порушення порядку провадження господарської діяльності складено протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучено транспортний засіб, як знаряддя протиправної діяльності.

За інформацією податкової діяльність таксистів – це цілком підприємницька діяльність, і при наданні послуг з перевезення пасажирів, таксисти зобов’язані проводити розрахунки через РРО та/або ПРРО та надавати споживачам таких послуг розрахункові документи встановленої форми та змісту.

На сьогодні у перевезеннях пасажирів в режимі таксі, за даними Української таксомоторної асоціації (УТМА), бере участь близько 220 тис. осіб (1,1% від економічно активного населення), переважна більшість з яких є неофіційно зайнятими фізичними особами, що не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.