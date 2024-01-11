В Киевской области полиция совместно с налоговой оштрафовали таксиста и изъяли у него автомобиль.

Сотрудниками отдела фактических проверок управления налогового аудита ГНС в Киевской области совместно с сотрудниками Национальной полиции задокументирован факт предоставления услуг перевозки пассажиров, неофициально занятым физическим лицом, не зарегистрированным как субъект предпринимательской деятельности.

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На водителя такси за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности составлен протокол по ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях и изъято транспортное средство, как орудие противоправной деятельности.

По информации налоговой деятельность таксистов – это вполне предпринимательская деятельность, и при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, таксисты обязаны проводить расчеты через РРО и/или ПРРО и предоставлять потребителям таких услуг расчетные документы установленной формы и содержания.

На сегодня в перевозках пассажиров в режиме такси, по данным Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА), участвует около 220 тыс. человек (1,1% от экономически активного населения), подавляющее большинство из которых являются неофициально занятыми физическими лицами, которые не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности.