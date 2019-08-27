Київ збирається відкрити автомобільне сполучення по Подільському мосту, який будується з 1993 року, до кінця року.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Подільсько-Воскресенський міст вже звільняють від іржавих тимчасових опор.

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"Подільсько-Воскресенський міст поступово приймає зовсім інший вигляд. Його вже частково звільнили від іржавих опор, роботи активно йдуть. Залишилося прибрати іржаві конструкції з боку лівого берега. Цей процес ми плануємо завершити на початку жовтня", - повідомив градоначальник. За його словами, відкрити автомобільний рух по новому мосту до кінця року - все ще реально.

"На об'єкті ведеться підготовка до асфальтування з'їзду на Набережне шосе. Там проводять гідроізоляційні роботи. Ще бетонують опори для металевих конструкцій частини моста з боку Подолу і на Русанівських садах. Поки погода дозволяє, бригади фахівців працюють цілодобово", - підкреслив мер.

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