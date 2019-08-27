Киев собирается открыть автомобильное сообщение по Подольскому мосту, который строится с 1993 года, до конца года.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Подольско-Воскресенский мост уже освобождают от ржавых временных опор.

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"Подольско-Воскресенский мост постепенно принимает совсем другой вид. Его уже частично освободили от ржавых опор, работы активно идут. Осталось убрать ржавые конструкции со стороны левого берега. Этот процесс мы планируем завершить в начале октября", – сообщил градоначальник. По его словам, открыть автомобильное движение по новому мосту до конца года – все еще реально.

"На объекте ведется подготовка к асфальтированию съезда на Набережное шоссе. Там проводят гидроизоляционные работы. Еще бетонируют опоры для металлических конструкций части моста со стороны Подола и на Русановских садах. Пока погода позволяет, бригады специалистов работают круглосуточно", – подчеркнул мэр .

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