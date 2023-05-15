Нафтогазова Асоціація України пропонує не підвищувати ставку ПДВ, а вирівняти акцизи на різні види пального. Таким чином найбільше подорожчає автогаз, а рідкі нафтопродукти виростуть у ціні не так суттєво.

З 1 липня 2023 в Україні відновлять 20% ПДВ на пальне. Це гарантовано призведе до зростання цін на АЗС та розквіту схем із податковими «скрутками».

Натомість Нафтогазова Асоціація України (НАУ) пропонує вирівняти ставку акцизу на рівні 180 євро/1000 л для всіх моторних палив, а ПДВ лишити на рівні 7%. Ця альтернатива, дозволить підвищити надходження до державного бюджету, уникнути значного здорожчання цін та не допустити зростання нелегальних схем на ринку пального.

До речі на скільки зростуть ціни на заправках

За даними Консалтингової групи "А-95" після повернення податків на пальне до рівня лютого 2022 року, бензин подорожчає на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л); ДП – на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л); LPG – на 2,6 грн/л (з 21,77 до 24,40 грн/л).

Варто зазначити, саме «скрутки» з ПДВ призводили до найбільших втрат державного бюджету. Внаслідок зниження ПДВ на пальне до 7% обсяг таких махінацій на ринку нафтопродуктів значно зменшився, проте із поверненням ПДВ до 20% з 1 липня очікується зростання фінансової привабливості «скруток», отже їх загальний обсяг значно зросте. Акцизний податок на пальне, на відміну від ПДВ, держава адмініструє значно ефективніше.

Нафтогазова Асоціація України пропонує вирівняти ставку акцизу на рівні 180 євро за 1000 літрів для бензинів, дизельного пального та скрапленого газу, а ПДВ лишити на рівні 7%. Таким чином концепція балансування акцизної ставки замість підвищення ПДВ пройде майже непомітно для цін на бензин і ДП, та з незначним подорожчанням скрапленого газу, який залишившись вдвічі дешевшим за бензин, збереже свою економічну привабливість для покупця. Така модель дозволить Державі одержати навіть вищий рівень надходжень у бюджет країни, аніж вона планує отримати після повернення до повних ставок акцизів та ПДВ, – впевнені у НАУ.