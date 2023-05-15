Нефтегазовая Ассоциация Украины предлагает не повышать ставку НДС, а выровнять акцизы на разные виды горючего. Таким образом, больше всего подорожает автогаз, а жидкие нефтепродукты вырастут в цене не так существенно.

С 1 июля 2023 года в Украине возобновят 20% НДС на топливо. Это гарантированно приведет к росту цен на АЗС и расцвету схем с налоговыми скрутками.

Нафтогазовая Ассоциация Украины (НАУ) предлагает выровнять ставку акциза на уровне 180 евро/1000 л для всех моторных топлив, а НДС оставить на уровне 7%. Эта альтернатива позволит повысить поступления в государственный бюджет, избежать значительного подорожания цен и не допустить роста нелегальных схем на рынке горючего.

Кстати говоря на сколько вырастут цены на заправках

По данным Консалтинговой группы "А-95" после возвращения налогов на горючее до уровня февраля 2022 года, бензин подорожает на 11,2 грн/л (с 47,17 до 58,35 грн/л); ДП – на 7,7 грн/л (с 47,43 до 55,10 грн/л); LPG – на 2,6 грн/л (с 21,77 до 24,40 грн/л).

Стоит отметить, что именно «скрутки» по НДС приводили к наибольшим потерям государственного бюджета. В результате снижения НДС на горючее до 7% объем таких махинаций на рынке нефтепродуктов значительно уменьшился, однако с возвратом НДС до 20% с 1 июля ожидается рост финансовой привлекательности «скруток», следовательно, их общий объем значительно возрастет. Акцизный налог на горючее, в отличие от НДС, государство администрирует гораздо эффективнее.

Нефтегазовая Ассоциация Украины предлагает выровнять ставку акциза на уровне 180 евро за 1000 литров для бензинов, дизельного горючего и сжиженного газа, а НДС оставить на уровне 7%. Таким образом, концепция балансировки акцизной ставки вместо повышения НДС пройдет почти незаметно для цен на бензин и ДТ, и с незначительным подорожанием сжиженного газа, оставшись вдвое дешевле бензина, сохранит свою экономическую привлекательность для покупателя. Такая модель позволит государству получить даже более высокий уровень поступлений в бюджет страны, чем оно планирует получить по возвращению к полным ставкам акцизов и НДС, – уверены в НАУ.