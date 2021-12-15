Німецький автовиробник призначив онлайн рандеву із "найефективнішим Mercedes-Benz в історії" – VISION EQXX, на 3 січня 2022 року, 19:00 за київським часом.

Mercedes-Benz представить повністю електричний VISION EQXX у цифровому форматі на медіа-платформі Mercedes me.

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Концепт EQXX виробник називає своїм найефективнішим автомобілем в історії. Це заява, яка підкреслює не тільки інноваційну силу Mercedes-Benz, а й заявлену мету на “лідерство в галузі електротранспорту” та “лідерство в програмному забезпеченні для автомобілів”. Команди розробників на різних рівнях втілили концепт VISION EQXX у життя в рекордно короткий термін, також повідомляє виробник.

VISION EQXX є частиною далекосяжної технологічної програми Mercedes-Benz, спрямованої на подолання технологічних бар’єрів та підняття енергоефективності на нові висоти. Він демонструє переваги, які можливі завдяки переосмисленню основ з нуля. Це включає кожен аспект автомобіля від дизайну і передової електричної силової установки до екологічності матеріалів оздоблення та інтелектуальних асистентів водія. VISION EQXX, за словами Mercedes-Benz “дозволяє досліджувати нові межі ефективності”.

Світова прем’єра Mercedes-Benz VISION EQXX відбудеться у прямому ефірі за цим посиланням. Також концепт VISION EQXX стане головною подією на стенді Mercedes‑Benz на CES 2022 у Лас-Вегасі, де відвідувачі зможуть побачити його з 5 по 8 січня.