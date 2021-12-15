Немецкий автопроизводитель назначил онлайн рандеву с "самым эффективным Mercedes-Benz в истории" – VISION EQXX, на 3 января 2022 года, 19:00 по киевскому времени.

Mercedes-Benz представит полностью электрический VISION EQXX в цифровом формате на медиа-платформе Mercedes me.

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Концепт EQXX производитель называет своим самым эффективным автомобилем в истории. Это заявление подчеркивает не только инновационную силу Mercedes-Benz, но и заявленную цель на “лидерство в области электротранспорта” и “лидерство в программном обеспечении для автомобилей”. Команды разработчиков на разных уровнях воплотили концепт VISION EQXX в жизнь в рекордно короткий срок, также сообщает производитель.

VISION EQXX является частью далеко идущей технологической программы Mercedes-Benz, направленной на преодоление технологических барьеров и поднятие энергоэффективности на новые высоты. Он демонстрирует преимущества, которые возможны благодаря переосмыслению основ с нуля. Это включает каждый аспект автомобиля от дизайна и передовой электрической силовой установки до экологичности материалов отделки и интеллектуальных ассистентов водителя. VISION EQXX, по словам Mercedes-Benz, “позволяет исследовать новые границы эффективности”.

Мировая премьера Mercedes-Benz VISION EQXX состоится в прямом эфире по этой ссылке. Также концепт VISION EQXX станет главным событием на стенде Mercedes‑Benz на CES 2022 в Лас-Вегасе, где посетители смогут увидеть его с 5 по 8 января.