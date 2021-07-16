Будь-хто може придбати в Інтернеті спеціалізовані відмички фірми Lishi, які відкривають практично будь-який автомобільний замок. І це лякає.

Завдяки спеціалізованому інструменту, який називається Lishi lock pick, двері автомобіля може розблокувати навіть людина без спеціальних знань, навичок і досвіду. Більше того, фірма, яка їх продає, розміщує в YouTube відеоінструкції.

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Звісно, кожна медаль має два боки й одна річ може використовуватись і на благо людини, і на шкоду. Як атомна енергія. Або відмички. Тому продаж пристроїв для відмикання замків не порушує законів і є цілком легальним.



Для різних марок та моделей автомобілів випускаються окремі відмички. З їх допомогою двері Chevrolet Silverado 2013 року, Nissan Maxima 2018 та BMW 3 Серії 2013 року відчиняються за лічені хвилини, якщо не секунди, у відео, розміщених нижче.



Все це викликає тривогу. Адже навіть без викрадення автомобіля, під загрозою опиняються цінні речі, залишені всередині. У відео повідомляється, що основне призначення відмичок – допомогти власнику потрапити в салон, коли ключі виявились замкненими всередині авто. і наголошує, що завести автомобіль за допомогою відмички не вийде, оскільки вони не мають електронного чіпа, необхідного для запуску. Можливо, когось це заспокоїть, але ми краще перепаркуємо свої машини у надійніше місце і заберемо з них усе цінне.