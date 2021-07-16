Власник тюнінгованого купе Mazda RX-7 зі свого балкону спостерігав, як його машину нахабно викрадають у нього на очах. Чоловік волав, знімав усе на відео, але зупинити зловмисників не зміг.

Безпорадність – одне з найгірших відчуттів для дорослого чоловіка, адже він має бути оплотом і захистом для своєї родини. Власник тюнінгованого спорткара Mazda RX-7 відчув це повною мірою.

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Кадри крадіжки були завантажені в Twitter на початку тижня власником викраденого RX-7. Jalopnik повідомляє, що інцидент стався на близько пів на другу ночі у префектурі Айті в Японії. На відео власник кричить з балкона до людей, які в нього на очах відкривають срібний RX-7 та заводять його. Потім один зі злодіїв швидко їде на викраденому спорткарі, поки його співучасник стрибає в Toyota C-HR і також вшивається зі стоянки.

Дописи, розміщені в Twitter, свідчать про те, що власник RX-7 шкодує, що не зробив більше, щоб зупинити крадіжку, оскільки він вирішив, що крики відлякують злодіїв. Цього не сталося.

Незрозуміло, чи злодії проникли у Mazda чи її залишили незамкненою на стоянці. Jalopnik повідомляє, що за 18 годин після крадіжки машина ще не була знайдена. Але на відео потрапив номерний знак автомобіля співучасника – Toyota C-HR, тож є шанс, що поліція зможе відстежити злодіїв.