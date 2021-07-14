Сьогодні, близько 5-ї години ранку, на лінію 102 надійшов виклик щодо підозрілої особи, яка розбила вікно у припаркованому автомобілі Ford. Заявник повідомив, що чоловік заліз в автомобіль та викрав авто.

Патрульні, які прибули на виклик, виявили на задньому сидінні Ford чоловіка з ознаками сильного сп'яніння. Переглянувши відео з камер, що знаходились неподалік, поліцейські з'ясували, що саме затриманий розбив скло та перебував за кермом. Оскільки йому так і не вдалось продовжити рух, то він примостився на задньому сидінні, щоб відпочити.

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Інспектори затримали 20-річного громадянина, викликали на місце власника транспортного засобу та слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції. Пройти освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився. На нього патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.