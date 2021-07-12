Патрульні наздогнали та затримали ймовірного викрадача автомобіля. Скоріш за все підозрюваний професійно займався викраденням авто.

Учора вночі патрульні отримали орієнтування на автомобіль Mazda, що не зупинився на вимогу поліцейських на вулиці Юрія Литвинського. Розпочалось переслідування.

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Тривалий час водій на великій швидкості намагався утекти від патрульних. Врешті, суттєво пошкодив колеса та не зміг продовжувати рух, а тому вибіг з авто та кинувся навтьоки. Патрульні наздогнали та затримали чоловіка.

У автомобілі Mazda патрульні помітили розбите скло та декілька табличок з номерними знаками, у тому числі й оригінальні. Документів на автомобіль у затриманого не було, а справжній власник, як виявилось потім, виявивши відсутність транспортного засобу, повідомив про заволодіння.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Під час проведення слідчих дій у салоні Mazda виявили рюкзак з приладдям, яке, ймовірно, використовували для заволодіння транспортом.