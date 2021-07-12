Патрульные догнали и задержали предполагаемого похитителя автомобиля. Скорее всего подозреваемый профессионально занимался похищением авто.

Вчера ночью патрульные получили ориентировку на автомобиль Mazda, который не остановился по требованию полицейских на улице Юрия Литвинского. Началось преследование.

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Долгое время водитель на большой скорости пытался уйти от патрульных. Наконец, существенно повредил колеса и не смог продолжать движение, а потому выбежал из авто и бросился наутек. Патрульные догнали и задержали мужчину.

В автомобиле Mazda патрульные заметили разбитое стекло и несколько табличек с номерными знаками, в том числе и оригинальные. Документов на автомобиль у задержанного не было, а настоящий владелец, как оказалось потом, обнаружив отсутствие транспортного средства, сообщил о завладении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.

Во время проведения следственных действий в салоне Mazda обнаружили рюкзак с принадлежностями, который, вероятно, использовали для завладения транспортом.