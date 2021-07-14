Сегодня, около 5 часов утра, на линию 102 поступил вызов о подозрительном человеке, который разбил окно в припаркованном автомобиле Ford. Заявитель сообщил, что мужчина залез в автомобиль и угнал авто.

Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили на заднем сиденье Ford мужчину с признаками сильного опьянения. Просмотрев видео с камер, которые находились неподалеку, полицейские выяснили, что именно задержанный разбил стекло и находился за рулем. Поскольку ему так и не удалось продолжить движение, то он примостился на заднем сиденье, чтобы отдохнуть.

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Инспекторы задержали 20-летнего гражданина, вызвали на место владельца транспортного средства и следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции. Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался. На него патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.