Владелец тюнингового купе Mazda RX-7 со своего балкона наблюдал, как его машину нагло воруют у него на глазах. Мужчина кричал, снимал все на видео, но остановить злоумышленников не смог.

Беспомощность – одно из худших ощущений для взрослого мужчины, ведь он обязан быть оплотом и защитой для своей семьи. Владелец тюнингового спорткара Mazda RX-7 почувствовал это в полной мере.

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Кадры угона были загружены в Twitter в начале недели владельцем похищенного RX-7. Jalopnik сообщает, что инцидент произошел на около половины второго ночи в префектуре Айти в Японии. На видео владелец кричит с балкона на людей, которые у него на глазах открывают серебряный RX-7 и заводят его. Затем один из воров быстро едет на угнанном спорткаре, пока его соучастник прыгает в Toyota C-HR и также улепетывает со стоянки.

Посты, размещенные в Twitter, свидетельствуют о том, что владелец RX-7 сожалеет, что не сделал больше, чтобы остановить угон, поскольку он решил, что крики отпугивают воров. Этого не произошло.

Непонятно, воры проникли в Mazda или его оставили незапертой на стоянке. Jalopnik сообщает, что через 18 часов после кражи машина еще не была найдена. Но на видео попал номерной знак автомобиля соучастника – Toyota C-HR, поэтому есть шанс, что полиция сможет отследить воров.