Любой желающий может купить в интернете специализированные отмычки фирмы Lishi, которые открывают практически любой автомобильный замок. И это пугает.

Благодаря специализированному инструменту, который называется Lishi lock pick, дверь автомобиля может разблокировать даже человек без специальных знаний, навыков и опыта. Более того, фирма, которая их продает, размещает в YouTube видеоинструкции.

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Конечно, каждая медаль имеет две стороны и одна вещь может использоваться и на благо человека, и во вред. Как атомная энергия. Или отмычки. Поэтому продажа устройств для отпирания замков не нарушает законов и является вполне легальной.

Для разных марок и моделей автомобилей выпускаются отдельные отмычки. С их помощью двери Chevrolet Silverado 2013 года, Nissan Maxima 2018 и BMW 3 Серии 2013 года открывается за считанные минуты, если не секунды, в видео, размещенных ниже.

Все это вызывает тревогу. Ведь даже без угона автомобиля под угрозой оказываются ценные вещи, оставленные внутри. В видео сообщается, что основное назначение отмычек – помочь владельцу попасть в салон, когда ключи оказались запертыми внутри авто. И подчеркивает, что завести автомобиль с помощью отмычки не выйдет, поскольку она не имеет электронного чипа, необходимого для запуска. Возможно, кого-то это успокоит, но мы лучше перепаркуем свои машины в более надежное место и заберем из них все ценное.