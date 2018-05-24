Це як Lego для дорослих. Або IKEA, тільки з автомобілем.

Цей хетчбек Skoda провів два роки у руках журналістів німецького видання Auto Bild, намотавши європейськими дорогами більше 100 тисяч кілометрів. Після цього він повернувся додому у Млада-Болеслав, де був повністю розібраний для тотального аналізу.

Автомобіль, котрий ми бачимо на відео – дорестайлінгова Skoda Fabia з чотирициліндровим бензиновим двигуном 1.2, котрий після оновлення поступився місцем трьохциліндровому TSI 1.0.

Після того, як хетчбек був повністю розібраний, кожну його деталь перевірили спеціалісти DEKRA – німецької експертної організації, що проводить незалежну оцінку автомобілів, нерухомості та іншого.

Цікаво, що після перевірки ця Fabia повернеться до Німеччини, де всі її частини будуть передані в технічну школу і збирати її докупи будуть студенти.

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