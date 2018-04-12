Електричний суперкар Audi E-tron Vision Gran Turismo стане гоночним таксі на етапі Formula E пізніше цього місяця.

Електричний суперкар Audi E-tron Vision Gran Turismo був створений для віртуальної реальності, однак втілився у живий автомобіль, на якому навіть зможуть покататись відвідувачі першого етапу змагань Формули-Е.

Дизайн електричного купе розроблений не Ауді – його творці Sony та Polyphony Digital. 3D-дизайнери розробили віртуальний автомобіль для гри Gran Turismo, але інженери Audi вдихнули у образ життя. Хлопці з Інгольштадту обладани E-tron VGT трьома електромоторами: один з яких працює на передній осі, а два – на задній. Загальна потужність установки становить 815 к. с. Вага автомобіля – усього 1450 кг. Таке співвідношення потужності до маси забезпечує йому розгін до сотні менш, ніж за 2,5 секунди, заявляє Audi.

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Audi знадобилось усього 11 місяців, аби побудувати E-tron Vision Gran Turismo за образом і подобою віртуальної моделі з відеоігри. Головний дизайнер Audi Марк Ліхт натякнув, що цей автомобіль є передвісником майбутніх Е-Тронів марки. Перший з них – E-tron Quattro, має з’явитись вже цього року, а наступного планують почати випуск E-tron Sportback.

Електричний суперкар буде присутній на всіх європейських етапах серії Formula E цього року та кататиме усіх охочих гоночними трасами. За кермом E-tron буде колишній пілот DTM Рахель Фрей зі Швейцарії або його напарник – переможець Ле-Ман Діндо Капелло з Італії.

Фото: Audi E-tron Vision Gran Turismo / Audi, Sony

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