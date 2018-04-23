Новинка має багато цікавих технічних рішень і буде доступна тільки для китайського ринку.

Новий компактний кросовер Kamiq буде найбільш доступною моделлю сегменту SUV чеської марки на китайському ринку. Як і передбачалося, новинку продаватимуть тільки з одним двигуном і переднім приводом.

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Згідно даних китайських ЗМІ, продажі нового компактного кросовера стартують на початку літа поточного року. В основі машини лежить платформа MQB з напівзалежною задньою підвіскою. Габарити: 4 390/1 781/1 593 мм (з рейлінгами – 1 606 мм). Відстань між осями – 2 610 мм.

При всьому цьому для новинки не передбачено безліч сучасних “фішок”. Наприклад, для нового компактного кросовера Skoda Kamiq не пропонується цифрова приладова панель, світлодіодна світлотехніка, клімат-контроль. В арсеналі машини значиться галогенова оптика і звичайний кондиціонер. Але для автомобіля передбачений мультимедіа-комплекс з сенсорним дисплеєм.

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Серійний випуск нової моделі налагодять на потужностях СП Volkswagen та SAIC. У компанії відзначили, що автомобіль розроблявся виключно для Китаю. Комплектації і ціни кросовера Skoda Kamiq поки не оголошені.