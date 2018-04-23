Новинка має багато цікавих технічних рішень і буде доступна тільки для китайського ринку.

Новий компактний кросовер Kamiq буде найбільш доступною моделлю сегменту SUV чеської марки на китайському ринку. Як і передбачалося, новинку продаватимуть тільки з одним двигуном і переднім приводом.

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Згідно даних китайських ЗМІ, продажі нового компактного кросовера стартують на початку літа поточного року. В основі машини лежить платформа MQB з напівзалежною задньою підвіскою. Габарити: 4 390/1 781/1 593 мм (з рейлінгами 1 606 мм). Відстань між осями2 610 мм.

При всьому цьому для новинки не передбачено безліч сучаснихфішок. Наприклад, для нового компактного кросовера Skoda Kamiq не пропонується цифрова приладова панель, світлодіодна світлотехніка, клімат-контроль. В арсеналі машини значиться галогенова оптика і звичайний кондиціонер. Але для автомобіля передбачений мультимедіа-комплекс з сенсорним дисплеєм.

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Серійний випуск нової моделі налагодять на потужностях СП Volkswagen та SAIC. У компанії відзначили, що автомобіль розроблявся виключно для Китаю. Комплектації і ціни кросовера Skoda Kamiq поки не оголошені.