Показана принципово нова конструкція двигуна внутрішнього згоряння: відео

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) залишаються принципово незмінними вже понад сто років. Лише зараз, коли вони нібито знаходяться на межі зникнення через “зелену” політичну повістку, починають з’являтися нові революційні конструкції. Ідея Avadi вражаюча: це поршневий двигун, який працює як роторний.

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Уявіть ДВС з одним поршнем. Окрім руху вгору та вниз, він також обертається всередині камери згоряння. Саме це перетворює зворотно-поступальний рух в обертання. Avadi зробив це, поставивши два шатуна на один поршень. Кожна з них пов’язана з противагами із зовнішніми шестернями, які обертаються над нерухомим вінцем. Окрім корпусу, це єдина частина двигуна МА-250, яка не рухається.

Шатуни працюють в протилежних напрямках, як хвостовики ножиць. Це забезпечує майже ідеальний баланс руху, а також допомагає уникнути зносу поршневих кілець і позбавитись від «перекладки» поршня.

Цей двигун має кілька переваг. По-перше, Avadi MA-250 надзвичайно легкий. Прототип має об’єм 250 кубічних сантиметрів, але теоретично він може бути більшим. При такій потужності він важить лише 10,7 кілограмів і забезпечує 15,8 к.с. (11,8 кВт ) і 30,2 Нм. Ці показники можна порівняти з традиційними мотоциклетними двигунами.

Засновники стартапу повідомляють цікаві подробиці про систему змащування: «Зовнішнього масла для змащування поворотного клапана не передбачено, окрім суміші паливного масла 50:1, яка використовується в двотактних двигунах». Незважаючи на те, що це чотиритактний двигун, на цьому етапі розробки йому потрібне двотактне рішення.

Стає зрозуміло що для дорожньої техніки такий двигун навряд чи згодиться. Змішування масла з паливом є однією з причин того, що двотактні двигуни не відповідають нормам викидів країн з надто суворим законодавством.

Можливо, Avadi зосереджена на індустрії дронів і безпілотних літальних апаратів (БПЛА), але двигун також може перетворитися на хороший генератор для електромобіля підвищеної дальності (EREV). Напевно, він мав би мати більший об’єм, ніж 250 см³, і навіть це спірно. Може бути так, що дуже великий одноциліндровий ДВС все одно не зможе доставити енергію, необхідну генератору для виконання ролі поповнення акумуляторної батареї.

Для чого б не підходив цей двигун, буде цікаво побачити його серійну версію. Сподіваємось, ці нові двигуни не стосуватимуться лише дронів-самогубців, як показано у відео нижче.