Автовиробники іноді патентують одну надуману технологію, щоб захистити ідею. Але опис неортодоксальної транспортної системи з багатьма незвичайними рисами далекий від норми.

Ferrari хоче побудувати перевернутий водневий рядний шестициліндровий двигун із подвійним наддувом. Патент італійського автовиробника настільки сповнений радикальних ідей, що важко повірити, що це лише один документ.

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Сам документ називається «автомобіль, забезпечений двигуном внутрішнього згорання на водні», але насправді це лише один із кількох документів, які описують низку нетрадиційних систем для потенційного спортивного автомобіля.

Наразі всі патенти є заявками в ЄС та США. Усі вони мають одного винахідника: Фабріціо Фаваретто. Згідно з його LinkedIn, Фаваретто працює у Ferrari протягом 24 років, наразі обіймає посаду «менеджера з інновацій у сфері архітектур транспортних засобів та силових агрегатів».

У документах описується гібридний спортивний автомобіль, схожий за базовою комплектацією на Corvette E-Ray. Двигун ззаду, електродвигун спереду. Але на цьому схожість закінчується. Справжня електрична система тяги на передній осі детально не описана. Двигун і трансмісія, розташовані ззаду, є центральною частиною.

Двигун внутрішнього згоряння, у первинному варіанті, є рядним шестициліндровим двигуном, що працює на водні. Це рядний двигун, оскільки така конфігурація забезпечує місце для водневих баків з обох боків від нього. Двигун також встановлений догори дном, тобто колінчастий вал знаходиться у найвищій точці двигуна, а головка блоку циліндрів розташована прямо над дорогою.

Логіка цього полягає в тому, що коробку передач тепер можна розмістити вище над двигуном, а це означає, що більш агресивний дифузор можна встановити позаду автомобіля. Деякі винищувачі Другої світової війни мали двигуни, перевернуті догори дном, так що це не зовсім нечуване.

Такий же агресивний дифузор був би можливий і без цього незвичайного розташування, але автомобіль був би набагато довшим, і документ наполягає на тому, що коротка колісна база є дуже важливою.

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На цьому дивацтва не закінчуються. Двигун має примусову індукцію, це точно, але патент описує кілька методів, якими можна досягти цієї примусової індукції. В одному варіанті він складається з двох відцентрових компресорів, встановлених коаксіально з обох боків одного електродвигуна.

Енергія для електричного приводу компресорів генеруватиметься під час гальмування переднім приводним блоком, і хоча слово «батарея» не згадується в документах, слід припустити, що вона буде використовуватися для зберігання цієї енергії.

В іншому варіанті два компресори розташовані по-різному, але вони все ще приводяться в дію за допомогою електродвигуна. Інший описує систему типу MGU-H з турбіною вихлопних газів, здатною відновлювати електричну енергію для приводу одного або кількох компресорів. Остання ітерація, відмовляється від будь-якої електроенергії, натомість відбираючи потужність від одного з валів трансмісії з подвійним зчепленням, щоб напряму керувати одним або кількома механічними нагнітачами. У цьому варіанті може існувати передача між DCT і нагнітачем для забезпечення змінної швидкості.

Хтось може хвилюватися щодо потенційної придатності до експлуатації перевернутого двигуна, але патент розв'язує ці проблеми. Масляний насос і помпа охолоджувальної рідини приводяться в рух від розподільних валів, що розміщені у нижній частині двигуна в легкодосяжному місці для техніків. Частина дифузора також є кришкою двигуна, і її можна зняти, щоб отримати доступ до життєво важливих компонентів.

Коротко кажучи, система Ferrari — це повнопривідний гібридний спортивний автомобіль, що має рядний шестициліндровий двигун з наддувом, який працює на водні.