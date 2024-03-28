Автопроизводители иногда патентуют одну надуманную технологию, чтобы защитить идею. Но описание неортодоксальной транспортной системы со многими необычными чертами далеко от нормы.

Ferrari хочет построить перевернутый водородный рядный шестицилиндровый двигатель с двойным наддувом. Патент итальянского автопроизводителя настолько полон радикальных идей, что трудно поверить, что это всего лишь один документ.

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Сам документ называется "автомобиль, снабженный двигателем внутреннего сгорания на водороде", но на самом деле это лишь один из нескольких документов, которые описывают ряд нетрадиционных систем для потенциального спортивного автомобиля.

Сейчас все патенты являются заявками в ЕС и США. Все они имеют одного изобретателя: Фабрицио Фаваретто. Согласно его LinkedIn, Фаваретто работает в Ferrari в течение 24 лет, сейчас занимая должность "менеджера по инновациям в сфере архитектур транспортных средств и силовых агрегатов".

В документах описывается гибридный спортивный автомобиль, похожий по базовой комплектации на Corvette E-Ray. Двигатель сзади, электродвигатель спереди. Но на этом сходство заканчивается. Настоящая электрическая система тяги на передней оси подробно не описана. Двигатель и трансмиссия, расположены сзади, является центральной частью.

Двигатель внутреннего сгорания, в первоначальном варианте, является рядным шестицилиндровым двигателем, работающим на водороде. Это рядный двигатель, поскольку такая конфигурация обеспечивает место для водородных баков с обеих сторон от него. Двигатель также установлен вверх дном, то есть коленчатый вал находится в самой высокой точке двигателя, а головка блока цилиндров расположена прямо над дорогой.

Логика этого заключается в том, что коробку передач теперь можно разместить выше над двигателем, а это означает, что более агрессивный диффузор можно установить позади автомобиля. Некоторые истребители Второй мировой войны имели двигатели, перевернутые вверх дном, так что это не совсем неслыханное.

Такой же агрессивный диффузор был бы возможен и без этого необычного расположения, но автомобиль был бы намного длиннее, и документ настаивает на том, что короткая колесная база очень важна.

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На этом странности не заканчиваются. Двигатель имеет принудительную индукцию, это точно, но патент описывает несколько методов, которыми можно достичь этой принудительной индукции. В одном варианте он состоит из двух центробежных компрессоров, установленных коаксиально с обеих сторон одного электродвигателя.

Энергия для электрического привода компрессоров будет генерироваться во время торможения передним приводным блоком, и хотя слово "батарея" не упоминается в документах, следует предположить, что она будет использоваться для хранения этой энергии.

В другом варианте два компрессора расположены по-разному, но они все еще приводятся в действие с помощью электродвигателя. Другой описывает систему типа MGU-H с турбиной выхлопных газов, способной восстанавливать электрическую энергию для привода одного или нескольких компрессоров. Последняя итерация, отказывается от любой электроэнергии, вместо этого отбирая мощность от одного из валов трансмиссии с двойным сцеплением, чтобы напрямую управлять одним или несколькими механическими нагнетателями. В этом варианте может существовать передача между DCT и нагнетателем для обеспечения переменной скорости.

Кто-то может волноваться относительно потенциальной пригодности к эксплуатации перевернутого двигателя, но патент решает эти проблемы. Масляный насос и насос охлаждающей жидкости приводятся в движение от распределительных валов, что размещены в нижней части двигателя в легкодоступном месте для техников. Часть диффузора также является крышкой двигателя, и ее можно снять, чтобы получить доступ к жизненно важным компонентам.

Короче говоря, система Ferrari - это полноприводный гибридный спортивный автомобиль имеющий рядный шестицилиндровый двигатель с наддувом, работающий на водороде.