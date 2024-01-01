Показана принципиально новая конструкция двигателя внутреннего сгорания: видео

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) остаются принципиально неизменными уже более ста лет. Лишь сейчас, когда они якобы находятся на грани исчезновения из-за “зеленой” политической повестки, начинают появляться новые революционные конструкции. Идея Avadi впечатляющая: это поршневой двигатель, который работает как роторный.

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Представьте ДВС с одним поршнем. Кроме движения вверх и вниз, он также вращается внутри камеры сгорания. Именно это превращает возвратно-поступательное движение во вращение. Avadi сделал это, поставив два шатуна на один поршень. Каждая из них связана с противовесами с внешними шестернями, которые вращаются над неподвижным венцом. Кроме корпуса, это единственная часть двигателя МА-250, которая не двигается.

Шатуны работают в противоположных направлениях, как хвостовики ножниц. Это обеспечивает почти идеальный баланс движения, а также помогает избежать износа поршневых колец и избавиться от "перекладки" поршня.

Этот двигатель имеет несколько преимуществ. Во-первых, Avadi MA-250 чрезвычайно легкий. Прототип имеет объем 250 кубических сантиметров, но теоретически он может быть больше. При такой мощности он весит всего 10,7 килограммов и обеспечивает 15,8 л.с. (11,8 кВт) и 30,2 Нм. Эти показатели сопоставимы с традиционными мотоциклетными двигателями.

Основатели стартапа сообщают интересные подробности о системе смазки: "Внешнего масла для смазки поворотного клапана не предусмотрено, кроме смеси топливного масла 50:1, которая используется в двухтактных двигателях". Несмотря на то, что это четырехтактный двигатель, на этом этапе разработки ему нужно двухтактное решение.

Становится понятно что для дорожной техники такой двигатель вряд ли сгодится. Смешивание масла с топливом является одной из причин того, что двухтактные двигатели не соответствуют нормам выбросов стран со слишком строгим законодательством.

Возможно, Avadi сосредоточена на индустрии дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но двигатель также может превратиться в хороший генератор для электромобиля повышенной дальности (EREV). Наверное, он должен был бы иметь больший объем, чем 250 см³, и даже это спорно. Может быть так, что очень большой одноцилиндровый ДВС все равно не сможет доставить энергию, необходимую генератору для выполнения роли пополнения аккумуляторной батареи.

Для чего бы не подходил этот двигатель, будет интересно увидеть его серийную версию. Надеемся, эти новые двигатели не будут касаться только дронов-самоубийц, как показано в видео ниже.