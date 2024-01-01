Polaris запатентовав всюдихідний електричний скутер

Дивлячись на проекти, опубліковані RideApart, базова компоновка виглядає як звичайний скутер, але ця модель ширша та має спеціальні колеса.

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Повністю незалежна підвіска присутня на всіх чотирьох кутах. Відомо, що бренди не додають інформацію про шини до патентів, оскільки компанії зазвичай все ще розробляють свої найновіші варіанти. Однак вони виглядають як шини, створені для дюн, тому, ймовірно, призначені для розваг на бездоріжжі, навіть на піщаній місцевості.

Усередині цієї установки є знімна батарея, яка дозволяє складати основну колоду для зручного зберігання та доступу. Кермо також регулюється, і його можна повертати вперед і вбік за допомогою U-подібного шарніра в основі. Сидіння також регулюється і може рухатися вперед, назад, вгору і вниз, але його також можна повністю зняти.

Polaris також думав про те, щоб оснастити свій скутер «підйомним пакетом» для перевезення більш важких предметів (можливо, навіть багажника для мотоцикла), і, мабуть, його навіть можна використовувати як електричний снігоочисник.