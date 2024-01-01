Polaris запатентовал вездеходный электрический скутер

Глядя на проекты, опубликованные RideApart, базовая компоновка выглядит как обычный скутер, но эта модель шире и имеет специальные колеса.

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Полностью независимая подвеска присутствует на всех четырех углах. Известно, что бренды не добавляют информацию о шинах к патентам, поскольку компании обычно все еще разрабатывают свои новейшие варианты. Однако они выглядят как шины, созданные для дюн, поэтому, вероятно, предназначены для развлечений на бездорожье, даже на песчаной местности.

Внутри этой установки есть съемная батарея, которая позволяет складывать основное бревно для удобного хранения и доступа. Руль также регулируется, и его можно поворачивать вперед и в сторону с помощью U-образного шарнира в основании. Сиденье также регулируется и может двигаться вперед, назад, вверх и вниз, но его также можно полностью снять.

Polaris также думал о том, чтобы оснастить свой скутер "подъемным пакетом" для перевозки более тяжелых предметов (возможно, даже багажника для мотоцикла), и, видимо, его даже можно использовать как электрический снегоочиститель.