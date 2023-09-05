У Мюнхені дебютував електричний суперкар Polestar Synergy. Щоправда, це лише макет, створений за ескізами переможців конкурсу Polestar Design Contest.

Дизайн розробили переможці Polestar Design Contest, завданням яких було втілити ключові характеристики бренду Polestar у небаченому раніше автомобілі. Synergy оснащений чотирма електромоторами та вміє моніторити серцевий ритм водія. Суперкар існує у вигляді повнорозмірного макета і серійним навряд чи стане.

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Компанія Polestar привезла на автосалон Мюнхенський повнорозмірний макет суперкара Synergy. Створений командою Polestar Design та трьома переможцями торішнього Polestar Design Contest, він демонструє досить сміливе бачення майбутнього бренду. Концепція ґрунтується на ідеї «емоційної довговічності». За задумом, Synergy можна буде апгрейдити як комп'ютер. А матеріали, що використовуються в ньому, зістарившись, стануть виглядати ще краще.

Приголомшливий силует і пропорції (висота Synergy - всього 1,07 м), намальовані під натхненням від акул молотоголових, тут поєднуються з одномісним салоном. Судячи з рендерів, електрокар має чотири мотори — по одному на кожному колесі, і він витримує навантаження до 3,5 g. Якщо мова про поперечні прискорення, це показник Volkswagen ID.R під час його рекордного заїзду на Нюрбургрингу.

Ні потужності приводу, ні інших деталей силової установки Polestar не наводить. З високою ймовірністю Synergy так і залишиться умоглядним проектом, і далі макета справа не піде. При цьому після Мюнхена макет вирушить до США. Там він приєднається до ділянок Hot Wheels Legends Tour, а пізніше засвітиться на фірмових локаціях бренду по всій країні. До речі, у партнерстві з Hot Wheels проведуть наступний Polestar Design Contest.