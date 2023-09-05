В Мюнхене дебютировал электрический суперкар Polestar Synergy. Правда, это всего лишь макет, созданный по эскизам победителей конкурса Polestar Design Contest.

Дизайн разработали победители Polestar Design Contest, задачей которых было воплотить ключевые характеристики бренда Polestar в невиданном автомобиле. Synergy оснащен четырьмя электромоторами и умеет мониторить сердечный водительский ритм. Суперкар существует в виде полноразмерного макета и серийным вряд ли станет.

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Компания Polestar привезла на автосалон Мюнхенский полноразмерный макет суперкара Synergy. Созданный командой Polestar Design и тремя победителями прошлогоднего Polestar Design Contest, он демонстрирует достаточно смелое видение будущего бренда. Концепция основывается на идее «эмоциональной долговечности». По замыслу Synergy можно будет апгрейдить как компьютер. А используемые в нем материалы, состарившись, станут выглядеть еще лучше.

Потрясающий силуэт и пропорции (высота Synergy – всего 1,07 м), нарисованные под вдохновением от акул молотоголовых, здесь сочетаются с одноместным салоном. Судя по рендерам, электрокар имеет четыре мотора – по одному на каждом колесе, и он выдерживает нагрузку до 3,5 g. Если речь идет о поперечных ускорениях, это показатель Volkswagen ID.R во время его рекордного заезда на Нюрбургринге.

Ни мощности привода, ни других деталей силовой установки Polestar не приводит. С высокой вероятностью Synergy так и останется умозрительным проектом, и дальше макета дело не пойдет. При этом после Мюнхена макет отправится в США. Там он присоединится к участкам Hot Wheels Legends Tour, а затем засветится на фирменных локациях бренда по всей стране. Кстати, в партнерстве с Hot Wheels проведут следующий Polestar Design Contest.