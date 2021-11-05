Ця футуристична концепція гаража виробляє власну чисту енергію для справжньої мобільної екосистеми.

Деякі автомобільні бренди люблять кинути виклик молодим або досвідченим дизайнерам зробити все більше і уявити автомобільний світ майбутнього за межами обмежень. Одним з них є Polestar, який нещодавно нагородив двох творців наприкінці свого конкурсу дизайну 2021 року за концепції, які поєднують екологічність із передовими технологіями.

Читайте також: Відео: чоловік роками паркує машину в гаражі, лиш на 6 см ширшому за його машину

Ті, хто брав участь у цьогорічному конкурсі Polestar Design Contest, повинні були придумати концепції, які стосувалися не лише зовнішнього вигляду чи химерних функцій, а й пропонування рішень глобальних проблем, таких як зміна клімату, що відповідало б поточній тенденції в автомобільної промисловості в цілому.

Один із двох переможців, Девід Вультаджіо, є професійним дизайнером, який уявляв собі футуристичний гараж. Замість того, щоб бути простим притулком для транспортних засобів без інших переваг, Vultaggio створив багатофункціональний хаб, який буде корисним у інших випадках і підходить для різноманітних транспортних засобів.

H_UB був би центром досвіду бренду, де клієнти могли б досліджувати всесвіт Polestar, поки їхні електромобілі заряджаються. Сама будівля не тільки вироблятиме власну електроенергію, але й вироблятиме водень через дах із біомаси. Навіть всі будівельні матеріали були б переробленими.

H_UB задумувався як ідеальне місце не тільки для концептуального автомобіля Polestar Precept, а й для водневого гідролітака та електричного велосипеда бренду. Справді, інша автомобільна тенденція показує, що автовиробники схиляються до включення й інших форм мобільності з метою створення справжньої системи екологічної мобільності.

Бачення Вультаджіо також реалістичне, тому що все більше і більше людей віддають перевагу різноманітним транспортним засобам з чистою енергії, від електровелосипедів до човнів і автомобілів. Гараж майбутнього дійсно може стати місцем, яке генерує власну чисту енергію і підходить не тільки для автомобілів.