Эта футуристическая концепция гаража производит свою чистую энергию для настоящей мобильной экосистемы.

Некоторые автомобильные бренды любят бросить вызов молодым или опытным дизайнерам сделать все большее и представить автомобильный мир будущего за пределами ограничений. Одним из них является Polestar, недавно наградивший двух создателей в конце своего конкурса дизайна 2021 года за концепции, сочетающие экологичность с передовыми технологиями.

Видео: мужчина годами паркует машину в гараже, которое только на 6 см шире его машины

Те, кто принимал участие в конкурсе Polestar Design Contest, должны были придумать концепции, которые касались не только внешнего вида или причудливых функций, но и предложений решений глобальных проблем, таких как изменение климата, что отвечало бы текущей тенденции в автомобильной промышленности в целом.

Один из двух победителей, Дэвид Вультаджио, является профессиональным дизайнером, представлявшим себе футуристический гараж. Вместо того чтобы быть простым убежищем для транспортных средств без других преимуществ, Vultaggio создал многофункциональный хаб, который будет полезен в других случаях и подходит для различных транспортных средств.

H_UB был бы центром опыта бренда, где клиенты могли бы исследовать вселенную Polestar, пока их электромобили заряжаются. Само здание будет не только производить собственную электроэнергию, но и производить водород через крышу из биомассы. Даже все строительные материалы были бы переработаны.

H_UB задумывался как идеальное место не только для концептуального автомобиля Polestar Precept, но и для водородного гидросамолета и электрического велосипеда бренда. В самом деле, другая автомобильная тенденция показывает, что автопроизводители склоняются к включению и других форм мобильности с целью создания настоящей системы экологической мобильности.

Видение Вультаджио также реалистично, потому что все больше и больше людей предпочитают разнообразные транспортные средства с чистой энергии, от электровелосипедов до лодок и автомобилей. Гараж будущего действительно может стать местом, генерирующим собственную чистую энергию и подходящим не только для автомобилей.