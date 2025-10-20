Поляк відірвав кермо в китайській машині: правда чи фейк

В соцмережах віруситься відео про невдалий тест-драйв польського блогера, який хотів відрегулювати кермо китайського авто Omoda, одного з дочірніх брендів Chery. Водій на відео ніби-то не зміг з першого разу відрегулювати під себе висоту рульової колонки та почав її смикати з більшим зусиллям.

В результаті спочатку пошкодились пластикові деталі біля керма, а потім вся рульова колонка вискочила з кріплення та залишилась в руках польського водія. Водію нічого не залишилось, як зробити круглі очі та сказати класичне для поляків Kurwa, Omoda!

Після цього поляк встає з водійського місця і показує рульовий вал – відірваний чи перекушений.

Хоча факт відривання керма зафіксоване на відео, у багатьох коментаторів виникли підозри щодо його справжності. Зокрема, уважні глядачі побачили не зовсім щире здивування водія, надто сильне зусилля до регулювання керма, легке відʼєднання електророзʼємів, погнуту ліву дверку та знищене дзеркало на цьому авто. Можливо, машина вже побувала в ДТП та над нею вирішили поставити дивні експерименти.