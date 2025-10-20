Укр
Поляк оторвал руль в китайской машине: правда или фейк

В Ютубе стало вирусным видео, где польский тест-драйвер во время регулировки руля на китайском авто Omoda полностью оторвал всю рулевую колонку. Однако многие не верят этому видео, и на это есть причины.
Руль вырвался из салона

В соцсетях вирусится видео о неудачном тест-драйве польского блогера, который хотел отрегулировать руль китайского авто Omoda, одного из дочерних брендов Chery. Водитель на видео якобы не смог с первого раза отрегулировать под себя высоту рулевой колонки и начал ее дергать с большим усилием.

В результате сначала повредились пластиковые детали у руля, а потом вся рулевая колонка выскочила из крепления и осталась в руках польского водителя. Водителю ничего не осталось, как сделать круглые глаза и сказать классическое для поляков Kurwa, Omoda!

Смотрите видео с Kurwa, Omoda!

После этого поляк встает с водительского места и показывает оторванный или перекушенный рулевой вал.

Хотя факт отрывания руля зафиксирован на видео, у многих комментаторов возникли подозрения относительно его подлинности. В частности, внимательные зрители увидели не совсем искреннее удивление водителя, слишком сильное усилие к регулировке руля, легкое отсоединение электроразъемов, погнутую левую дверь и уничтоженное зеркало на этом авто. Возможно, машина уже побывала в ДТП и над ней решили поставить странные эксперименты.

