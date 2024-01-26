За словами польського прем’єр-міністра Дональда Туска, частину фінансування проекту вже підтвердили міжнародні фінансові інститути.

У Польщі можуть погодитися на пропозицію українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля збудувати в Україні платний автобан Краковець-Львів-Броди-Рівне на умовах концесії. Так, Міністерство інфраструктури країни працює над попереднім висновком щодо можливості участі польських компаній у цьому проекті.

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За словами глави польського уряду Дональда Туска, частину фінансування проекту підтверджено міжнародними фінансовими інститутами. Автомагістраль включена до вже складених планів відновлення української інфраструктури після війни.

"Міністерство інфраструктури має підготувати попередній висновок польської сторони щодо участі польських компаній або польського консорціуму в будівництві автодороги. Український уряд запропонував, щоб польські компанії побудували цю трасу", – сказав польський прем'єр.

Він також зазначив, що польським компаніям запропонували не лише реалізувати проект в Україні, а й стати концесіонером. "Була така пропозиція, щоб польська сторона подумала про 30-річну концесію. Ця автомагістраль буде платною", - наголосив Дональд Туск.

Про будівництво платного автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне голова Кабміну України Денис Шмигаль заявив 23 січня. За його словами, він сказав своєму польському колегі Дональду Туску, що збудувати трасу в Україні можуть польські компанії. Прем’єр вважає, що цей проект стане історією загального успіху двох країн. "Цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4, яка, у свою чергу, є продовженням і частиною пан'європейського коридору E40", - зазначив Шмигаль.

Зазначимо, що про появу платного автобану в Україні говорять уже не вперше. Так, ще наприкінці 2021 року Денис Шмигаль говорив, що 2022-го стартує будівництво нової платної дороги Краківець-Рівне. Планувалося, що довжина автобану складає 280 км. Завдяки автобану суттєво скоротиться час у дорозі: від пункту пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею до Рівного можна буде доїхати за 2,5 години замість 4–4,5 години існуючими зараз трасами.