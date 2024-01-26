По словам польского премьер-министра Дональда Туска, часть финансирования проекта подтвердили уже международные финансовые институты.

В Польше могут согласиться с предложением украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля построить в Украине платный автобан Краковец-Львов-Броды-Ровно на условиях концессии. Министерство инфраструктуры работает над предварительным выводом о возможности участия польских компаний в этом проекте.

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По словам главы польского правительства Дональда Туска, часть финансирования проекта подтверждена международными финансовыми институтами. Автомагистраль включена в уже составленные планы восстановления украинской инфраструктуры.

"Министерство инфраструктуры должно подготовить предварительное заключение польской стороны по участию польских компаний или польского консорциума в строительстве автодороги. Украинское правительство предложило, чтобы польские компании построили эту трассу", – сказал польский премьер.

Он также отметил, что польским компаниям предложили не только реализовать проект в Украине, но и стать концессионером. "Было такое предложение, чтобы польская сторона подумала о 30-летней концессии. Эта автомагистраль будет платной", – подчеркнул Дональд Туск.

О строительстве платного автобана Краковец-Львов-Броды-Ровно глава Кабмина Украины Денис Шмигаль заявил 23 января. По его словам, он сказал своему польскому коллеге Дональду Туску, что построить трассу в Украине могут польские компании. Премьер считает, что этот проект станет историей всеобщего успеха двух стран. "Этот автобан должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали А4, какая, в свою очередь, является продолжением и частью панъевропейского коридора E40", – отметил Шмигаль.

Отметим, что о появлении платного автобана в Украине говорят уже не в первый раз. Да, еще в конце 2021 года Денис Шмигаль говорил, что в 2022-м стартует строительство новой платной дороги Краковец-Ровно. Планировалось, что длина автобана составит 280 км. Благодаря автобану существенно сократится время в пути: от пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей до Ровно можно будет доехать за 2, 5 часа вместо 4– 4, 5 часа существующими сейчас трассами.