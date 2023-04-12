Попри обіцянку уряду врегулювати цю проблему, польські фермери знову перекрили дорогу з України.

Польські аграрії 12 квітня 2023 року знову розпочали акцію протесту в Дорогуську. Про це повідомляє Волинська митниця з посиланням на митні органи Республіки Польща, Проведення акції протесту попередньо погоджено польськими правоохоронними органами до опівночі 14 квітня.

Нагадаємо, такі акції протесту вже проходили раніше

Однією з причин протесту є збільшення обсягів української сільськогосподарської продукції на ринку сусідньої держави.

Через акцію протесту, можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони на митному посту "Ягодин" та ускладнення у доставці вантажів до кордону з польського боку.

Оцінити ситуацію щодо очікування на пропуск вантажів через західний кордон держави можна через перегляд спеціальної карти, яку Держмитслужба оновлює щодня.

Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що імпорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.