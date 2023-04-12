Несмотря на обещание правительства урегулировать эту проблему, польские фермеры снова перекрыли дорогу из Украины.

Польские аграрии 12 апреля 2023 года снова начали акцию протеста в Дорогуске. Об этом сообщает Волынская таможня со ссылкой на таможенные органы Республики Польша, Проведение акции протеста предварительно согласовано польскими правоохранительными органами до полуночи 14 апреля.

Напомним, такие акции протеста уже проходили раньше

Одной из причин протеста есть увеличение объемов украинской сельскохозяйственной продукции на рынке соседнего государства.

Из-за акции протеста возможны задержки в прохождении электронной очереди, которая функционирует с украинской стороны на таможенном посту "Ягодин" и осложнения в доставке грузов к границе с польской стороны.

Оценить ситуацию относительно ожидания пропуска грузов через западную границу государства можно через пересмотр специальной карты, которую Гостаможслужба обновляет каждый день.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявил, что импорт зерна из Украины будет приостановлен как минимум до июля этого года.