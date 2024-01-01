Поляки знову перекриють кордон з Україною

Невдоволені власними заробітками та умовами праці деякі польські перевізники знову знайшли винних – звичайно ж, українських колег. Вони вважають, що дії українців обвалили ціни на перевезення та забирають у них роботу. Хоча самі не спішать їздити в Україні далі західних областей.

“Сьогодні зареєстрували акцію протесту на найбільшому кордоні з Україною - Дорогуску. Розчаровані відсутністю дій польського уряду, протестом хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який склався після скасування дозволів для українських перевізників”, – написали на своїй сторінці Комітет захисту транспортних перевізників та роботодавців Польщі.

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Поки що немає жодної інформації щодо термінів проведення акції.

Водночас на іншому великому пункті пропуску – “Корчова-Краковець” – заплановані ремонтні роботи, повідомляє АСМАП. З 8 травня до середини червня 2025 року будуть міняти асфальтне покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному – для пасажирського з боку Польщі.

У зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. Крім того, триває реконструкція й у пункті пропуску «Шегині» з українського боку.